Minister om veto mod sanktioner: Det er simpelthen for ringe

Men EU-landene kunne mandag trods fuld enighed ikke formå at vedtage sanktioner som planlagt, da et enkelt land, Cypern, blokerer.

Cypern betinger støtten til sanktioner mod Hviderusland med, at EU først vedtager sanktioner mod Tyrkiet - i en helt anden og uafhængig konflikt.

Det udløste frustrationer fra de øvrige EU-landes ministre og den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S):

- Jeg vil gerne sige, at fra min og Danmarks side er det totalt uacceptabelt, at et land blokerer i denne vigtige sag på grund af noget, der ikke har med sagen at gøre. Det burde ikke forekomme, og det blev også sagt meget klart.

Det koster på troværdigheden for EU som forsvarer af demokratiske rettigheder, ytrings- og forsamlingsfrihed, tilføjer han.

- Jeg har slået i bordet og sagt, at der burde være enighed om sanktionslisten i dag. Det er simpelthen for ringe, at der ikke er det. Det er noget, der er med til at svække vores kamp, synlighed og troværdighed.

Hviderusserne gik til valg 9. august. Præsident Aleksandr Lukasjenko blev officielt erklæret som vinder med 80 procent af stemmerne. EU anerkender ikke den valgsejr.

Der blev snydt, har EU's udenrigschef, Josep Borrell, konstateret.

EU-landene blev i august enige om, at de ville forberede sanktioner mod dem, man mener, er ansvarlige for valgsvindlen, og mod sikkerhedsfolk, der menes at være ansvarlige for overgreb på fredelige demonstranter.

Sideløbende har Cypern over lang tid forsøgt at få vedtaget sanktioner mod Tyrkiet for gasboringer i Middelhavet nær den cypriotiske kyst.

Det var muligt, at EU-landene kunne have presset en sanktionsliste igennem uden enstemmighed. Men det ville udenrigsministeren ikke.

- Det ville have været en falliterklæring, hvis vi havde presset noget igennem, som er åbenlyst nødvendigt, på den måde, siger Kofod.

Mandag før mødet spiste udenrigsministrene morgenmad med Svetlana Tikhanovskaja, som var oppositionens kandidat ved valget i Hviderusland.

- Vi føler Europas støtte til det hviderussiske folk og vores situation, sagde Tikhanovskaja, da hun forlod mødet.

Hun forventer, at EU vil indføre "sanktioner mod dem, som står bag overgreb". Desuden forventer hun, at EU vil "stoppe med at støtte regimet økonomisk".

Embedsmænd har i flere uger været i gang med at identificere personer i Hviderusland til en sanktionsliste.

EU's stats- og regeringschefer har mulighed for torsdag og fredag i denne uge at drøfte, hvad de vil gøre i forhold til Hviderusland og Tyrkiet. De mødes i Bruxelles.