Minister om syg Johnson: Han sidder op og er kontaktbar

- Hvad angår premierministerens tilstand, så er den fortsat, som vi fortalte det i går: Hans tilstand er stabil og i bedring, han sad op og var i kontakt med sundhedspersonalet, siger han.

- Jeg tror, at tingene er ved at blive bedre for ham.

Johnson bekræftede 27. marts, at han var syg med Covid-19, der er den sygdom, som coronavirus er skyld i.

Søndag aften blev han i al hast indlagt på St. Thomas Hospital i London med vejrtrækningsproblemer. Få timer senere blev han overført til hospitalets intensivafdeling.

Hans kolleger i regeringen understreger, at han ikke er i respirator. De udtrykker håb om, at han snart er tilbage for at lede arbejdet i regeringen.

Men eksperter påpeger, at det er en ganske alvorlig sag at blive indlagt på en intensivafdeling.

- Der er ingen tvivl om, at som sagen har udviklet sig, så betyder det, at Boris Johnson er meget alvorligt syg, konstaterer Derek Hill, der er medicinsk professor på University College London.

Det er foreløbig kun Johnsons ministerkolleger, der har kommenteret hans tilstand. Lægerne på St. Thomas Hospital har endnu ikke udtalt sig.