Minister efterlyser god grund til at blive Vestagers kollega

Ministeren vil "ikke udelukke" et jobskifte. Men han har brug for en god grund, understreger han ifølge RTE, Irlands nationale tv.

- Jeg skal have en rigtig god grund til at skifte væk fra det fokus, som jeg har i øjeblikket. Og jeg skal overbevises om, at jeg kan tilføje betydelig værdi i forhold til at styrke vores profil i EU-Kommissionen, siger Coveney.

Coveney har været udenrigsminister siden 2017. Siden juni 2020 har han desuden været forsvarsminister.

Phil Hogan sad på den tunge post som handelskommissær i Ursula von der Leyens EU-Kommission.

Men den erfarne og ellers i EU-Kommissionen skattede irer kom galt afsted flere gange i august. Først måtte han undskylde for en sjofel bemærkning til en tidligere premierministersekretær.

Kort efter deltog han i et arrangement i en golfklub i strid med de irske coronaregler.

Han begrundede sin afsked med, at hans deltagelse i arrangementet ikke skulle kaste skygger over EU-Kommissionens arbejde.

Von der Leyen bad i sidste uge den irske regering om at stille nye kandidater - en mand og kvinde - til posten som kommissær.

Alle medlemslande har en kommissær i EU-Kommissionen.

Det er ikke givet, at Irland beholder den tunge og i øjeblikket vigtige post som handelskommissær. Ursula von der Leyen kan vælge at rokere om i EU-Kommissionen, og hun kan give handelsjobbet til en siddende kommissær.

Der er i princippet to kommissærjob, hvor man - ud over jobbet som udenrigschef - for alvor har indflydelse, ikke bare i Europa, men også på globalt plan.

Det er jobbet som handelskommissær og Margrethe Vestagers job som kommissær for konkurrence.

Coveney har EU-erfaring også som tidligere medlem af Europa-Parlamentet, og han har været meget synlig i forbindelse med forhandlingerne om brexit.

To irske medlemmer af EU-Parlamentet har bekræftet deres interesse i kommissærjobbet, hvis premierminister Micheal Martin skulle overveje dem.

De er begge kvinder, og von der Leyen vil komme lidt tættere sit erklærede mål om kønsbalance, hvis hun vælger en af dem.

Det er Frances Fitzgerald, som er tidligere irsk vicepremierminister, og Mairead McGuinness, som er næstformand i EU-Parlamentet.