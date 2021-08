Minister: Sudan vil udlevere eksleder til straffedomstol

ICC's uafhængige anklagere beskylder al-Bashir for at have ansvar for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået i Darfur-provinsen.

FN anslår, at omkring 300.000 mennesker blev dræbt, og 2,5 millioner blev fordrevet i Darfur-konflikten, som brød ud i 2003.

Dengang greb dele af befolkningen til våben i oprør mod Omar al-Bashir. Ønsket lød blandt andet på større muligheder for politisk deltagelse.

Regeringsstyrker og en allieret milits slog på brutal vis ned på befolkningen og oprøret.

Siden 2009 har nu 77-årige al-Bashir været eftersøgt af ICC, som udstedte en arrestordre på ham.

Beslutningen om at overlevere ham er blevet taget under et besøg af den ledende ICC-chefanklager Karim Khan i Sudan.

Ifølge sudanske statsmedier har udenrigsminister Mariam al-Mahdi sagt, at "eftersøgte embedsmænd vil blive udleveret til ICC".