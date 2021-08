Mindst tre er dræbt ved Hizbollah-begravelse i Libanon

Skyderiet skete dagen efter, at et medlem af den militante shiamuslimske Hizbollah-bevægelse blev dræbt.

Mindst tre mennesker er dræbt i et skyderi syd for Libanons hovedstad, Beirut, søndag.

Billeder fra tv-stationen Manar viser en byge af skud blive affyret mod gæster ved begravelsen. Det skete, da de ankom til det afdøde Hizbollah-medlems hus i kystbyen Khaldeh.

En kilde siger til nyhedsbureauet AFP, at fem mennesker er dræbt. Tre af dem skal have været medlemmer af Hizbollah.

Ud over de dræbte er flere andre såret, siger øjenvidner.

Libanesiske politikere udtrykker stor bekymring over lørdagens skyderi. Det kommer efter længere tids spændinger mellem sunni- og shiamuslimer i Khaldeh.

I en udtalelse opfordrer Hizbollah - der er Libanons mest magtfulde væbnede gruppe - myndighederne til at finde de skyldige. Angrebet er et tegn på lovløshed og sekterisme, tilføjer gruppen.

Sunnigrupper i kystbyen har også udsendt en meddelelse efter søndagens angreb. Her skriver de, at de ikke vil inddrages i en væbnet konflikt. De beskylder samtidig Hizbollah for at puste til spændingerne.

Najib Mikati, der har fået til opgave at forsøge at danne en regering, har bedt Libanons hærchef øge sikkerheden i Khaldeh.

I forvejen er Libanon ramt af en lang række kriser. Økonomien er stort set kollapset, og det har ikke været muligt at danne en ny regering i stedet for den, der trådte tilbage for et år siden efter en massiv eksplosion i Beiruts havn.