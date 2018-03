Mindst tre er dræbt og tre såret i fransk gidseldrama

To meldes dræbt, og tre er såret, heriblandt én alvorligt, i et igangværende gidseldrama i et supermarked i det sydvestlige Frankrig fredag.

Tidligere havde den regionale politichef sagt til nyhedsbureauet AFP, at politiet frygtede, at mindst én person var dræbt. Det havde imidlertid ikke været muligt at sende en læge ind for at bekræfte det med sikkerhed.

En repræsentant for politiets fagforening siger, at gerningsmanden skød og dræbte en mand i byen Carcassonne, inden han trængte ind i supermarkedet i den nærliggende by Trèbes og tog gidsler.

Offeret blev skudt i hovedet, skriver Reuters.

Ifølge tv-stationen BFMTV's oplysninger skete drabet, efter at gerningsmanden havde skudt mod en gruppe politibetjente. En af betjentene meldes såret i skulderen.

Derpå stoppede manden en bilist for at tage hans bil. Det er ifølge BFMTV denne mand, der er blevet dræbt af skud i hovedet.

Det tager omkring 15-20 minutter at køre fra Carcassonne til Trèbes.

En unavngiven sikkerhedskilde siger til AFP, at politiet mener, at gerningsmanden er en marokkansk mand, som politiet har holdt øje med på grund af hans yderliggående synspunkter.

BFMTV skriver, at manden er 25 år og har marokkansk baggrund.

Franske myndigheder behandler sagen som en terrorsag.