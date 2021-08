Mindst tre dræbt ved skyderi i den afghanske by Asadabad

Det står ikke klart, hvorvidt de dræbte blev ramt af skud eller blev mast til døde, da der gik panik i en folkemængde.

Onsdag blev mindst tre mennesker dræbt under protestaktioner mod Taliban i byen Jalalabad. Det har øjenvidner sagt til Reuters.

Over en halv snes mennesker blev såret under urolighederne. Militsfolk fra Taliban åbnede ild mod demonstranter.

Sådan lød det i går fra to øjenvidner og en tidligere politimand.

Taliban skal have åbnet ild, da demonstranter forsøgte at hejse Afghanistans nationale flag på en plads i byen.

Jalalabad er Afghanistans femtestørste by. Den ligger godt 150 kilometer øst for Kabul. Byen blev indtaget af Taliban søndag. Det var samme dag, at hovedstaden Kabul blev indtaget af den militante gruppe.

Taliban har meddelt, at der gælder en generel amnesti for alle ansatte i regeringssystemet. Talibans ledelse har også givet militsens mænd ordre til at optræde disciplineret og afholde sig fra at gå ind i ambassadebygninger og ikke genere diplomatbiler.

- Taliban har på alle niveauer ordre til at udvise respekt for ethvert andet lands tilstedeværelse i Afghanistan, siger højtstående medlemmer af militsen.