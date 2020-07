Mindst syv civile er dræbt under luftangreb i Yemen. Det oplyser borgere og en talsmand fra houthi-bevægelsen onsdag.

Angrebet fandt sted i den nordlige provins al-Jawf.

Der er forskellige meldinger om antallet af døde. En talsmand for houthi-bevægelsens sundhedsministerium oplyser, at luftangreb onsdag ramte beboelse, og at ni personer blev dræbt, herunder to børn.