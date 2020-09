Mindst 90 anholdt under protester mod udsat valg i Hongkong

Valget skulle have fundet sted søndag, men er udsat et år. Situationen med coronavirus er blevet brugt som forklaring på udsættelsen.

Det lokale parlamentsvalg er et af de få tilfælde, hvor borgere i Hongkong har mulighed for at stemme.

Derfor har udsættelsen vakt vrede hos den prodemokratiske opposition, som ønsker at drage nytte af det momentum, den har oplevet blandt andet efter indførelsen af en omstridt sikkerhedslov.

Det er Hongkongs pro-kinesiske leder, Carrie Lam, der har taget beslutningen om at udsætte valget.

I løbet af eftermiddagen er politi blevet mødt af råb fra demonstranter. De har råbt "giv mig min stemme tilbage" og "korrupte politibetjente", mens politiet har forsøgt at opløse protesterne.

På Facebook oplyser politiet, at mindst 90 personer er blevet anholdt - primært for ulovligt at have stimlet sig sammen.

En kvinde er blevet anholdt for at have forbrudt sig mod den nye sikkerhedslov, da hun skal have råbt sloganer for uafhængighed ifølge politiet.

Prodemokratiske politikere - Leung Kwok-hung, Figo Chan og Raphael Wong - er blandt de anholdte.

I juni indførte Kina en ny sikkerhedslov, som blandt andre menneskerettighedseksperter fra FN har været ude at kritisere.

Loven forbyder blandt andet oprør eller forsøg på løsrivelse. Det kan give fængsel på op til livstid.

Den blev indført 30. juni efter et år med vedholdende demonstrationer for demokrati i Hongkong.

Hongkong blev givet tilbage til Kina i henhold til en international aftale om "et land, to systemer", hvilket indebærer, at det tidligere britiske territorium skal bevare et udstrakt selvstyre.

Demokratibevægelsen frygter, at Kina med sikkerhedsloven har undergravet aftalen om selvstyre og frihedsrettigheder.