Mindst 58 personer dræbt i angreb i Niger

De militante angreb også en landsby i nærheden. Det skete i Tillabery-regionen, der ligger nær grænsen til Mali og Burkina Faso.

- I landsbyen Darey Dey dræbte de folk og brændte deres lagre ned, hedder det i meddelelsen fra regeringen.

Området har oplevet talrige blodige angreb fra militante islamister med forbindelse til grupper som Islamisk Stat og al-Qaeda.

Disse angreb er led i en større krise i Sahel-regionen, hvor Niger ligger.

Det er langt fra første gang, at landsbyer i Tillabery-regionen kommer under angreb. Lige efter nytår blev mindst 100 civile dræbt i et angreb mod to landsbyer i regionen. Det er et af de blodigste angreb i landets historie.