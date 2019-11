Mindst 42 dræbt under langvarig uro i Haiti

Urolighederne begyndte som protester mod stigende priser på brændstof, men blev hurtigt mere regeringsfjendtlige protester rettet mod først og fremmest præsident Jovenel Moïse.

Moïse kom til magten ved et omstridt valg for snart tre år siden.

- Vi ser med stor bekymring på den langstrakte krise i Haiti og dens følger for haitianernes basale rettigheder, siger FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, OHCHR.

Ifølge FN-organet er der bekræftede oplysninger om, at regeringssoldater står bag mindst 19 af dødsfaldene.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har studeret videooptagelser af uroligheder og siger, at der er sket en række overgreb.

Sikkerhedsstyrkerne, som er under præsident Moïses befaling, beskyldes for overdreven magtanvendelse.

- Sådanne hændelser må undersøges og udredes hurtigt, grundigt og effektivt, siger Erika Guevara-Rosas, som leder Amnesty i Syd- og Mellemamerika.

Spændingerne belaster store dele af samfundet, da blandt andet vejspærringer forhindrer mange i at hente mad, drikkevand, medicin og brændsel til deres landsbyer.

FN oplyser, at Haitis skoleundervisning er indstillet under urolighederne.

Demonstranter beskylder præsident Jovenel Moïse for at kanalisere penge væk fra olieprogrammet Petrocaribe, der giver Haiti mulighed for at købe olie billigt af Venezuela.

Petrocaribe-aftalen giver latinamerikanske lande lov til at betale for den venezuelanske olie over en 25-årig periode med en årlig rente på kun en procent, så længe olieprisen er over 40 dollar tønden. I øjeblikket koster olien i underkanten af 60 dollar per tønde.

Haiti betragtes som et af verdens fattigste lande og er afhængig af udenlandsk hjælp. Landet lider under kriminalitet og korruption. Der er ingen udsigt til en dialog mellem regering og oppositionen, og den svage økonomi bliver yderligere svækket under krisen.