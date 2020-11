Mindst 41 såret under gadekampe i Bangkok

Ifølge hospitalets tidligere oplysninger blev 12 personer indlagt til behandling, efter at de var blevet udsat for politiets tåregas.

Ud over gadekampe mellem politi og demonstranter var der også voldelige konfrontationer mellem demonstranter og grupper af royalister.

Det var den hidtil mest urolige dag i Bangkok under en bølge af protester, som begyndte i juli, da demonstranter gik på gaden med krav om, at premierminister Prayuth Chan-ocha går af, at der udarbejdes en ny forfatning, og at kong Maha Vajiralongkorns magtbeføjelser begrænses.

Demonstranternes krav om regeringens afgang er vokset i styrke og har bredt sig til flere dele af landet.

Aktivisterne svor, at de vil gå på gaden igen for at protestere mod Prayut Chan-o-cha, som kom til magten ved et kup i 2014.

Samtidig er der brudt et tabu med kravene om reformer af monarkiet.

Den fremtrædende studenterleder Parit "Penguin" Chiwarak har opfordret til en ny demonstration onsdag eftermiddag i Bangkoks indkøbsområde.

- I morgen går vi ind i en ny æra. Vi vil ikke længere været støvet ved nogens støvler.

Adskillige tusinde var på gaden tirsdag nær parlamentet, som skulle behandle nye omstridte lovpakker og ændringsforslag til forfatningen.

Det er dog en langvarig og krævende proces at ændre landets forfatning. Og Senatet, der er udpeget af en junta, vil næppe stemme sig selv ned.

Royalisterne, som fik tilladelse til at aktionere i zonen ved parlamentet tidligt tirsdag, er stærkt imod ændringer, som vil ændre den nuværende forfatning fra 2017. De mener, at det ville undergrave monarkiet.

Kong Maha Vajiralongkorn sidder på toppen af magten. Han støttes af det ærke-royalistiske militær og kongerigets velhavende klaner.

Kongefamilien støttes mest af ældre konservative. Kongefamilien er beskyttet af nogle af verdens mest stringente love mod majestætsfornærmelser. Den ultrarige monark tilbringer det meste af tiden i Europa.