Mindst 41 dræbt efter brand på coronahospital i Irak

Mindst 41 personer er blevet dræbt og fem personer såret efter en brand på en coronaafdeling på et hospital i den sydlige irakiske by Nassiriya mandag aften lokal tid.

To af de sårede meldes at være i kritisk tilstand.

- Ofrene døde af forbrændinger, og eftersøgningen fortsætter, siger Haydar al-Zamili, der arbejder for de lokale sundhedsmyndigheder, til AFP.

Han tilføjer, at der er frygt for, at der stadig er ofre fanget inde i bygningen, og at dødstallet derfor ventes at kunne stige.

Ammar Bashar, der er talsmand for sundhedsmyndighederne i provinsen Dhi Qar, hvor Nassiriya ligger, siger til nyhedsbureauet dpa, at der i alt var 63 patienter indlagt på afdelingen.

Både AFP og dpa melder, at branden natten til tirsdag dansk tid er blevet slukket.

I alt skulle 16 personer indtil videre være blevet reddet ud af bygningen.

Videoer delt på nettet viste tidligere mandag aften, hvordan tyk røg steg op fra Al Hussein-hospitalet.

Der er endnu ingen meldinger om, hvornår branden brød ud, og hvad der har forårsaget den.

Ifølge AFP har lokale myndigheder i provinsen Dhi Qar erklæret nødretstilstand og beordret flere læger til at hjælpe med at tilse de sårede efter branden i Nassiriya.

Det er anden gang i år, at der udbryder brand på et hospital for coronapatienter i Irak.

I april blev 82 personer dræbt og 110 såret, da der udbrød brand på et coronahospital i hovedstaden Bagdad.

Dengang blev branden forårsaget af en eksplosion blandt flere iltbeholdere, der var opbevaret forkert.

Iraks daværende sundhedsminister Hassan al-Tamimi måtte forlade sin post efter branden Bagdad.

I alt har landet, der stadig er præget af fattigdom og vold efter årtiers krig, registreret 1,4 millioner smittede og over 17.000 døde med covid-19 under pandemien.