Mindst 29 er døde i kraftigt jordskælv på Haiti

Det oplyser Jerry Chandler, som er talsperson for en myndighed for katastrofehåndtering, til nyhedsbureauet AFP.

Et kraftigt jordskælv med en beregnet styrke på 7,2 har lørdag morgen lokal tid ramt det sydvestlige Haiti, og mindst 29 mennesker er døde under store ødelæggelser.

Endnu kendes omfanget af skaderne ikke, og det vides ikke, om dødstallet vil stige eller hvor meget.

USA's Geologiske Undersøgelser (USGS) anslår, at der er høj sandsynlighed for mange omkomne i jordskælvet.

- Der er stor sandsynlighed for mange døde, og katastrofen er sandsynligvis omfattende, vurderer USGS og giver jordskælvet farvekoden rød.

Den amerikanske præsident Joe Biden har autoriseret omgående hjælp fra USA til Haiti. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Skælvet havde ifølge Reuters epicentrum omkring otte kilometer fra byen Petit Trou de Nippes og cirka 150 kilometer vest for hovedstaden Port-au-Prince. Det havde en dybde på ti kilometer.

Flere steder i Caribien har man kunnet mærke rystelserne. Folk er flygtet ud af deres hjem af frygt for, at bygninger vil kollapse.

Billeder på sociale medier viser sammenstyrtede bygninger.

Jordskælvet ramte klokken 14.29 dansk tid, hvilket svarer til klokken 08.29 om morgenen i Haiti.

Et amerikansk varselssystem meldte kortvarigt om risiko for tsunami, men den er blevet afblæst, og tsanumitruslen er ovre. Det skriver Reuters.

En indbygger i den østcubanske by Guantanamo fortæller, at han kunne mærke skælvet, men at hans hjem står, på trods af at rystelserne var voldsomme.

- Alle er virkelig bange. Det er flere år siden, vi har mærket så kraftigt et jordskælv, siger øjenvidnet Daniel Ross til Reuters.

Haiti er stadig ved at komme sig efter et voldsomt jordskælv, der ramte for 11 år siden - men dog tættere på hovedstaden.

Skælvet i 2010 efterlod mange hjemløse og tusindvis af mennesker døde. Det blev målt til 7.0 på Richterskalaen.

Der bor omkring 11,5 millioner mennesker i Haiti.