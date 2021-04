Mindst 27 er døde i brand på covid-hospital i Irak

Det ramte hospital er Ibn Khatib-hospitalet, som ligger i Iraks hovedstad, Bagdad.

Branden skal være opstået på grund af en eksplosion i en iltbeholder, der ikke er blevet korrekt opbevaret, oplyser kilder til nyhedsbureauet AFP.

Generalmajor Kadhim Bohan oplyser ifølge Reuters, at branden er blevet slukket.

Der er forskellige meldinger i en række medier om det præcise antal døde og sårede. Nyhedsbureauet AFP skriver blandt andet om over 23 døde.

Ambulancer blev set haste til hospitalet og bringe sårede personer væk derfra, oplyser en Reuters-fotograf på stedet.

Videoer på sociale medier viste, hvordan brandfolk forsøger at slukke flammerne.

Det irakiske civilforsvar oplyser på stats-tv, at branden opstod på intensivafdelingen for lungesygdomme.

Civilforsvaret oplyser videre ifølge AFP, at 90 ud af 120 patienter og deres pårørende er blevet reddet på stedet, men giver ikke nogen officiel melding om antallet af døde og sårede.

- Størstedelen af ofrene er døde, fordi de måtte flyttes og fjernes fra respiratorer, mens andre blev kvalt af røgen, lyder det fra civilforsvaret.

Sundhedsminister oplyser, at "200 er blevet reddet". De officielle dødstal vil komme senere.

Iraks hospitaler er igennem årtier blevet nedslidt på grund af konflikt i landet og utilstrækkelige investeringer. Det har resulteret i mangel på medicin og sengepladser.

Patienter, som har mulighed for det, vælger ifølge AFP ofte at skaffe ilt til behandling i hjemmet snarere end at lade sig indlægge på et nedslidt og overfyldt hospital.

På sociale medier var der stor vrede over branden. Premierminister Mustafa al-Kadhimi har sagt, at der vil komme en undersøgelse.