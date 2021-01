Mindst 25 terrorsager bliver rejst efter uro ved Kongres

Ifølge justitsministeriet er yderligere to mænd blev anholdt i forbindelse med optøjerne onsdag. Tidligere lød antallet af anholdte på 68 personer.

Samtalen mellem Crow og McCarthy afslører også, at der blev fundet våben, hjemmelavede brandbomber og andre sprængstoffer blandt de personer, der angreb Kongressen.

- Det tyder på, at en større katastrofe lige akkurat blev afværget, siger Crow efter samtalen med hærministeren.

Forsvarsministeriet er klar over, at der stadig er fare for lignende angreb i dagene op til og under indsættelsesceremonien den 20. januar, melder McCarthy.

20. januar vil Joe Biden formelt blive indsat som den 46. præsident i USA.

I alt fem personer omkom i forbindelse med urolighederne, herunder en politibetjent, der gentagne gange blev slået i hovedet med en brandslukker.

En kvinde, der blev skudt af en politibetjent, døde senere af sine kvæstelser, mens tre andre under protesterne døde som følge af "medicinske komplikationer".