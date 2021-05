Mindst 25 dræbt i eksplosion nær skole i Kabul

Ifølge Tariq Arian, talsmand for indenrigsministeriet, skete eksplosionen omkring klokken 14 dansk tid. Han oplyser, at de fleste af dem, der blev såret i eksplosionen, er studerende.

En unavngiven kilde for indenrigsministeriet oplyser, at mindst 40 har mistet livet i forbindelse med flere eksplosioner ved skolen. Dette er imidlertid ikke bekræftet af navngivne kilder.

Det står umiddelbart ikke klart, hvad der er årsag til eksplosionen. Det er ved at blive undersøgt.

En talsmand for sundhedsministeriet siger, at 46 personer indtil videre er bragt til et hospital.

Både piger og drenge går på skolen, som eksplosionerne fandt sted ved. Najiba Arian, talskvinde for uddannelsesministeriet, oplyser, at de fleste tilskadekomne er kvindelige studerende.

Kabul er i højeste alarmberedskab, efter at USA sidste måned meddelte, at alle amerikanske tropper vil være ude af landet senest 11. september.

Ifølge embedsmænd i Afghanistan har den militante gruppe Taliban siden skruet op for sine angreb på tværs af landet.

Ingen grupper har taget skylden for lørdagens eksplosion. Den fandt sted i en vestlig del af Kabul, som over årene med jævne mellemrum har været udsat for angreb af grupper under Islamisk Stat.