Mindst 200 anholdt under nye protester i Hviderusland

Ifølge øjenvidner trak maskerede politifolk demonstranter væk fra gaden og ind i store kassebiler efter at have affyret tåregas og chokgranater mod titusindvis af mennesker.

Sikkerhedsstyrker i Hviderusland fortog søndag nye anholdelser af omkring 200 mennesker under demonstrationer mod styret. Det oplyser indenrigsministeriet i Minsk.

Det var syvende weekend i træk, at der var massedemonstrationer mod Lukasjenkos regime. Præsidenten beskyldes for at holde sig ved magten gennem massiv valgsvindel.

Hans regime støttes af Rusland og er løbende blevet beskyldt for at slå og mishandle fredelige demonstranter.

Demonstranter råbte "Forræder" og "Vores præsident er Sveta" - en henvisning til oppositionspolitiker Svetlana Tikhanovskaja. Hun anses af demokratibevægelsen for at være valgets retmæssige vinder.

Svetlana Tikhanovskaja har siden sin påståede valgsejr levet i landflygtighed i Litauen.

Politiet foretog lørdag anholdelser af omkring 150 demonstranter ifølge Hvideruslands indenrigsministerium. Det vakte da opsigt, at en maskeret politimand rev et rød og hvidt flag ud af hænderne på den 73-årige Nina Baginskaja og anholdt hende.

Den 73-årige aktivist er blevet en central skikkelse i protesterne og sammenstødende med myndighederne. Ifølge lokale medier blev Baginskaja senere løsladt igen.

Lukasnjenko har styret sit land med jernhånd i 26 år.

- Det er klart, at han er nødt til at gå af, siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i et avisinterview med Journal de Dimanche søndag.

- Det er en magtkrise. En autoritær person, som ikke vil acceptere demokratiets logik, og klynger sig til magten, siger Macron.

Udtalelsen kommer, få dage efter at EU nægtede at anerkende Lukasjenko som Hvideruslands legitime præsident.

Macron tilføjer, at Lukasjenko kun er i stand til at holde fast i præsidentposten, fordi han kan sætte politi og sikkerhedsstyrker ind mod de demonstranter, som kræver hans afgang.

Macron siger, at han er imponeret af aktivisternes mod.