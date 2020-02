Mindst 20 har mistet livet i værste opgør i New Delhi i årtier

Yderligere syv personer har mistet livet, i hvad der betegnes som de værste sekteriske opgør i New Delhi i årtier.

189 personer er kvæstede. Ifølge en embedsmand på et hospital er 15 af dem i kritisk tilstand, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politiet har brugt tåregas og røggranater mod stenkastende oprørere. Vidner fortæller også, at der tirsdag blev stiftet ildebrand og affyret skud.

Flere af de dræbte og sårede har ifølge hospitalsfolk lidt skudskader.

New Delhis øverste minister, Arvind Kejriwal, har tidligt onsdag morgen dansk tid indført udgangsforbud.

- Situationen er alarmerende. Politiet er på trods af sine bestræbelser ikke i stand til at kontrollere situationen. Udgangsforbud pålægges de berørte områder med det samme, skriver Arvind Kejriwal på Twitter.

Kampene bunder i et opgør om en ny lov i Indien. Den vil gøre det nemmere for ikkemuslimer fra muslimske nabolande at opnå statsborgerskab i Indien.

Ifølge kritikere fra Indiens muslimske mindretal bryder loven med en tradition om ikke at blande religion og politik i Indien.

Landet med over en milliard indbyggere har et muslimsk mindretal på 180 millioner.

Opgøret mellem forskellige grupper i New Delhi har stået på siden weekenden. Mandag kostede kampene for første gang menneskeliv - heriblandt en politibetjent.

Tirsdag steg antallet af døde til 13, og mindst 150 blev kvæstet.

Urolighederne stod også på, mens USA's præsident, Donald Trump, besøgte landet mandag. Her roste den amerikanske præsident Indiens premierminister, Narendra Modi, for at skabe "samhørighed".