Redningsfolk har fundet 23 personer, som var begravet under murbrokkerne af det sammenstyrtede hotel. 17 af personerne er fundet omkomne, mens 6 er fundet i live.

Mindst 17 omkommet i hotelkollaps i Kina - 6 fundet i live

Lavbudgethotel styrtede sammen mandag. Det skal angiveligt have fået tilføjet ekstra etager de senere år.

I alt er mindst 17 personer fundet døde i ruinerne af et sammenstyrtet hotel i byen Suzhou i det østlige Kina. Hotellet styrtede sammen mandag eftermiddag lokal tid.

Over 600 redningsfolk blev sendt afsted, da ulykken fandt sted.

Omkring 36 timer senere har de fundet 23 personer, som var begravet i murbrokkerne. 17 af de personer er fundet omkomne, mens 6 er fundet i live.

Det skriver det britiske medie BBC.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at kollapset skyldes, at ejeren har ændret bygningens struktur, skriver den kinesiske avis the Global Times.

Bygningen skal efter sigende have gennemgået flere renovationer over de senere år.

- Bygningen plejede kun at have tre etager. Men over årene har de tilføjet flere etager, siger en unavngiven kilde til nyhedsmediet Red Star News ifølge BBC.

Af de seks personer, som er fundet i live, er fem tilskadekomne, men i stabil tilstand. En af personer er gået igennem ulykken uden skader.

Bygningen, der er styrtet sammen, er et lavbudgethotel. Det blev åbnet i 2018 og havde 54 værelser samt en gildesal og konferencerum.

Sammenstyrtning af bygninger er ikke så sjældne i Kina. Her bliver det ofte kædet sammen med dårligt byggeri eller korruption, der fører til forringelser af kvaliteten.

I marts sidste år døde 29 personer, i forbindelse med, at et hotel styrtede sammen i byen Quanzhou, der ligger i den sydlige del af Kina.

Siden fandt myndighederne ud af, at der ulovligt var blevet tilføjet tre etager til bygningen, der oprindeligt kun var blevet bygget til at huse fire etager.