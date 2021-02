Mindst 16 soldater er dræbt i angreb på base i Afghanistan

Desuden blev to medlemmer af sikkerhedstyrkerne taget til fange under angrebet, der fandt sted natten til fredag.

Taliban-bevægelsen har dræbt mindst 16 medlemmer af Afghanistans sikkerhedstyrker i et flere timer langt angreb i den nordlige provins Kunduz.

Målet for de bevæbnede medlemmer af oprørsbevægelsen var en base, der hører under landets efterretningstjeneste.

Styrkerne på basen fik ingen støtte under angrebet, og det lykkedes Taliban at rende dem over ende og beslaglægge alle våben samt andet udstyr.

Selv om der siden midten af december har været ført direkte fredsforhandlinger i Qatar mellem Afghanistans internationalt anerkendte regering og den militante bevægelse, fortsætter Taliban med at udføre angreb i forskellige dele af landet.