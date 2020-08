Mindst 15 dræbt i angreb på hotel i Somalia

Ambulancefolk kører en såret person fra Elite Hotel i Mogadishu, efter at hotellet kom under angreb søndag. Mindst 15 er dræbt. Sikkerhedskilder siger, at dødstallet kan stige yderligere, fordi angrebet blev indledt med en kraftig eksplosion, og fordi de militante tilsyneladende har taget gidsler.

Foto: Feisal Omar/Reuters