Mindst 14 migranter er druknet ved Grækenland

Moria-lejren på den græske ø Lesbos i Det Ægæiske Hav. Her er der omkring 5500 migranter. EU og Tyrkiet har en aftale om, at Tyrkiet mod betaling skal hindre migranter i at rejse fra Tyrkiet til Grækenland. Mange migranter forsøger alligevel at komme over havet til blandt andet Lesbos, selv om de risikerer at blive sendt retur.

Foto: Scanpix/Anthi Pazianou/arkiv