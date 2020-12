Mindst 135 er anholdt ved protest mod Lukasjenko

Over 120 mindre demonstrationer var spredt ud over hovedstaden Minsk i løbet af dagen.

Nogle demonstranter gik gennem boligområder i udkanten af Minsk med oppositionens rød-hvide flag og kampråb som "længe leve Hviderusland".

Også i andre byer var der protester, skriver netmediet Nasja Niva.

Hviderusland har været præget af store demonstrationer siden 9. august, hvor der var præsidentvalg. Lukasjenko hævder at have vundet dette valg med 80 procent af stemmerne.

Men oppositionen mener, at der er foregået omfattende valgsvindel og vil ikke anerkende resultatet.

Dens støtter har været på gaden for at protestere hver weekend siden valget. Og hver gang har politiet anholdt et stort antal demonstranter.

Siden august har omkring 30.000 mennesker været anholdt, vurderer oppositionens ledere.

Lukasjenko har været ved magten i 26 år. Hans regering er allieret med Rusland, der ser landet som en form form stødpude mod Nato-landene.

EU har indført sanktioner mod næsten 50 hviderussere som reaktion på det formodede valgsvindel og regeringens hårdhændede fremfærd over for demonstranterne.

Hviderusland har omkring 9,5 millioner indbyggere.