Mindst 13 er omkommet i Vietnam efter voldsom tyfon

Vietnam har indsat hundredvis af soldater i et forsøg på at finde overlevende, efter at kraftig og vedvarende regn har udløst mudderskred flere steder i det asiatiske land.

Mindst 13 personer er omkommet og snesevis savnes som følge af naturkatastrofen, der er udløst af tyfonen Molave. Det oplyser regeringen torsdag.