Minds 13 omkommer i ulykke med overfyldt SUV i Californien

Ulykken skete nær grænsen til Mexico, fortæller chef for trafikmyndighedernes grænseafdeling Omar Watson.

De dræbte er i alderen fra 20 til 55 år, og blandt de kvæstede er flere mindreårige.

Omar Watson fortæller, at flere af de omkomne ved sammenstødet blev kastet ud af køretøjet.

De fleste af de overlevende er spansktalende, oplyser en talsperson for de amerikanske told- og grænsemyndigheder.

Ifølge Omar Watson er det for tidligt at sige, om de mange passagerer i SUV'en var migranter fra Mexico.

I alt var der 25 børn og voksne i SUV'en.

Det er uvist, hvordan så mange passagerer var blevet klemt ind i SUV'en, der ifølge The New York Times var indregistreret til at kunne fragte syv eller otte passagerer.

En SUV minder om en stor stationcar.

- Der er tale om en større ulykke, konkluderer administrerende direktør på El Centro Regional Medical Center Adolphe Edward ifølge nyhedsbureauet dpa.

Mindst 11 personer er indlagt med kvæstelser efter ulykken.

Fire personer er blevet fløjet med helikopter til Desert Regional Medical Center i Palm Springs. De tre af dem ligger på intensiv, oplyser hospitalet.