Millioner i Sydney forbydes at forlade byen efter smitteudbrud

Årsagen er, at over 30 personer i byen den seneste uge er blevet testet positive for den smitsomme Delta-variant af coronavirus, der først blev opdaget i Indien.

Det oplyser delstatsleder i New South Wales Gladys Berejiklian onsdag.

Størstedelen af Sydneys over fem millioner indbyggere har fået forbud mod at forlade byen de næste syv dage.

Det nye smitteudbrud blev først opdaget i nærheden af byens berømte strand Bondi Beach.

Det er det seneste i en række af mindre udbrud i Australiens delstater de seneste måneder, som myndighederne har haft travlt med at slå ned.

Rejseforbuddet de næste syv dage gælder, for "en meget stor del" af indbyggerne i syv kommuner i Sydney, siger Gladys Berejiklian.

Ud over forbud mod at rejse må indbyggerne i Sydney den kommende uge heller ikke få mere end fem gæster på besøg i hjemmet. Samtidig bliver det igen forbudt at danse og stå op i barer og restauranter, mens kapaciteten på alle byens sportsstadioner skal reduceres til 50 procent.

I forbindelse med udbruddet opfordrer myndighederne i New South Wales på det kraftigste Sydneys indbyggere til at følge de nye regler.

- Jeg ved af personlig erfaring, at der er en vis form for træthed og apati i forhold til, hvordan vi håndterer det her virus, siger sundhedsminister i delstaten, Brad Hazzard.

- Men denne gang har vi at gøre med en ny og mere farlig udgave af virusset. Så apatien over for reglerne er nødt til at forsvinde, tilføjer han.

Det seneste udbrud i Sydney er blevet forbundet til en chauffør, der har haft til opgave at køre internationale flybesætninger til og fra byens karantænehoteller.

Australien har generelt haft stor succes med at håndtere pandemien. Landet med over 25 millioner indbyggere har siden sidste år registreret godt 30.000 smittede og 910 døde med covid-19, og de fleste steder er livet for det meste vendt tilbage til normalen.