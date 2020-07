Millioner af mennesker er ramt af oversvømmelser i Bangladesh

I forvejen har årets monsunregn, der begyndte i sidste måned, lagt omkring en tredjedel af de særligt udsatte områder af Bangladesh under vand, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det her bliver den værste oversvømmelse i ti år, siger chefen for Bangladeshs varselscenter for oversvømmelser, Arifuzzaman Bhuiyan.

Han vurderer, at i værste fald 40 procent af landet kan blive oversvømmet, hvis flere floder går over deres bredder.

I år har det sydasiatiske land oplevet større regnskyl end normalt.

De to store floder Brahmaputra og Ganges forventes at fortsætte med at løbe over deres bredder i de kommende uger.

I det nordlige og centrale Bangladesh er vandstanden i Brahmaputra næsten 40 centimeter over det normale niveau.

På nuværende tidspunkt er 17 af Bangladeshs 64 distrikter oversvømmet. Det er ventet, at yderligere seks distrikter i Bangladesh kan blive ramt, hvis mængden af vand i floderne fortsætter med at stige.

Over 20.000 mennesker er evakueret fra de ramte områder.

Billeder på tv viser indbyggere, som bærer deres ejendele gennem vand, der når dem til brystet.

En af dem er landmanden Abdur Rashid på 35 år. Han har sendt sin kone og sine børn til en skole, der er blevet omdannet til midlertidig herberg for de lokale, der er ramt af oversvømmelserne.

- Hele mit hus er under vand. Jeg har sendt resten af familien til skolen, men er selv blevet tilbage for at passe på vores ejendele, siger han til AFP.

Hundredvis af floder går på kryds og tværs gennem Bangladesh, der oplever oversvømmelser stort set hvert år, når monsunen raser mellem juni og september.

I 1998 var to tredjedele af landet oversvømmet i to måneder. Det forårsagede store ødelæggelser.