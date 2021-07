Millioner af australiere skal blive hjemme

Mens englænderne i denne uge har kunnet fejre friheden, efter at næsten alle restriktioner er blevet ophævet, ser det noget anderledes ud Down Under.

- Vi hader at indføre disse restriktioner, men vi tror på, at vi har én chance for at gøre dette rigtigt, har Steven Marshall, der er leder af regeringen i South Australia, udtalt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med delstatens nedlukning er over halvdelen af den australske befolkning underlagt coronarestriktioner, der af delstatsregeringerne betegnes som nedlukninger.

Samtidig har landets to største delstater, Victoria og New South Wales, registreret markante stigninger i antallet af coronatilfælde.

New South Wales, hvor storbyen Sydney ligger, meldte onsdag om 110 nye smittede.

- Havde vi ikke foretaget en nedlukning for nogle uger sider, havde tallet 110 i dag utvivlsomt været på tusinder og atter tusinder, siger New South Wales delstatsleder, Gladys Berejiklian.

- Men vi må arbejde hårdere, og vi skal selvfølgelig alle sammen være på vagt.

Sydney har snart været nedlukket i fire uger. Indtil videre er det planlagt til at vare frem til 30. juli.

I Victoria var der onsdag 22 nye smittede - tirsdag ni ifølge Reuters.

I delstaten er nedlukningen forlænget frem til tirsdag i næste uge.

Disse lockdowns rammer ifølge nyhedsbureauet omkring 13 millioner australiere, og det store antal får presset til at stige på føderalregeringen.

Dens popularitet ligger ifølge målinger på det laveste niveau i et år. Forklaringen er, at vaccineudrulningen halser efter en lang række andre landes.

Således er kun cirka 11 procent af den australske befolkning færdigvaccineret. Til sammenligning er eksempelvis knap 48 procent i Danmark færdigvaccineret.

En af forklaringerne på langsommeligheden er, at grundstenen i det australske program er AstraZeneca-vaccinen.

Den anbefales kun til personer over 60 år af landets sundhedsmyndigheder på grund af en lille risiko for blodpropper.

Imens gives Pfizer-vaccinen hovedsageligt til personer over 40 år på grund af begrænsede forsyninger.

- Vi har gjort alt, hvad vi overhovedet kunne. Men problemet er, at vi har brug for flere vacciner. Vi har brug for mere Pfizer, siger sundhedsministeren i New South Wales, Brad Hazzard.

Landets premierminister, Scott Morrison, sagde onsdag, at hans regering har anmodet sit uafhængige ekspertpanel, Australian Technical Advisory Group on Immunisation, om at lempe på anbefalingerne om brugen af AstraZeneca. Det skriver Reuters.

Hvis man ser på Australiens smittetal, er de relativt lave. Takket være hurtige nedlukninger, effektiv smitteopsporing og borgernes velvilje er det lykkedes landet at slå udbrud ned flere gange.

I alt har Australien registreret 32.268 smittetilfælde under pandemien, mens 915 er døde, viste tal fra Johns Hopkins University onsdag.

Der bor over 25 millioner mennesker i landet.