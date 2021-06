Millionæren der kommer ind fra højre

Men han har fået en forsmag på, at det ikke er for de sarte at være leder i Israel.

Naftali Bennett er stadig et stykke fra at blive Israels næste premierminister, selv om det ser ud til at være den vej, det går.

På sociale medier er der dukket manipulerede fotos op af Bennett med arabisk hovedbeklædning, skriver Reuters.

Det er set før. Som i 1995 med premierminister Yitzhak Rabin.

Da hang der lignende manipulerede fotos af Rabin i lysmaster, på husmure, fra balkoner.

Højrefløjen havde lavet dem i protest imod hans fredsforhandlinger og aftaler med palæstinenserne.

Rabins liv endte, da han blev skudt i Tel Aviv af en yderliggående israeler.

Bennett er komme på alles læber, efter at han har accepteret at indgå i en bred koalitionsregering fra det yderste højre, hvor han selv befinder sig, og over til venstrefløjen.

Måske skal den støttes af arabiske stemmer for at nå de nødvendige 61 mandater i parlamentet med 120 pladser.

Hans kritikere beskylder ham for at forråde højrefløjen, for at lade Israels skæbne afgøre af arabiske stemmer.

Koalitionen prøver lige nu at finde et regeringsgrundlag. Fristen udløber ved midnat onsdag.

Er en aftale på plads, ser det ud til, at Bennett bliver Israels næste premierminister.

Parlamentet skal godkende regeringen inden for en uge.

Koalitionen er uenig om det meste. Men den står samlet om at prøve at vælte den 71-årige Benjamin Netanyahu, premierminister igennem 12 år.

Den 49-årige Bennett er en stærkt højreorienteret politiker.

Indædt imod en palæstinensisk stat.

Han er tidligere leder af bosætterbevægelsen, hvilket har gjort annektering af Vestbredden til en del af hans politiske platform.

Han har tidligere stået på god fod med Netanyahu. Han har haft flere ministerposter i forskellige Netanyahu-regeringer.

Bennett har en fortid som soldat i Israels elitestyrker.

Han har opkaldt sin ældste søn, Yoni, efter Netanyahus storebror, der blev dræbt under aktionen for at befri gidsler i Entebbe-lufthavnen i Uganda i 1976.

Han er søn af amerikanske indvandrere til Israel og taler flydende engelsk med amerikansk accent, ligesom Netanyahu. En del af hans barndom tilbragte han med familien i USA.

Han har læst jura på Det Hebræiske Universitet i Jerusalem. Sideløbende med det arbejdede han i den israelske it-sektor og dannede i 1999 sit eget softwarefirma og flyttede til New York.

Det solgte han i 2005 for 145 millioner dollar - over 900 millioner kroner.

Han er en moderne, ortodoks jøde, der er gift og har fire børn.

Familien bor i Tel Aviv-forstaden Raanana.