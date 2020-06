Milliardindsats for biodiversitet har ikke stoppet tab i EU

Milliarderne har ikke været nok til at modvirke et tab, og forsøg på at måle en effekt af initiativer for biodiversiteten er "upålidelige".

Arterne svinder og det samme gør den genetiske diversitet i naturen, selv om EU årligt afsætter et trecifret milliardbeløb - 8 procent af det samlede EU-budget - på biodiversitet.

Den kontante dom kommer fra Den Europæiske Revisionsret (ECA), som har set på effekten af EU's forsøg på at bevare biodiversitet via midler i landbrugspolitikken (CAP).

- Den fælles landbrugspolitik har indtil videre været utilstrækkelig i forsøg på at modvirke tab af biodiversitet for både landbrug og miljø, siger Viorel Ștefan, som har ansvar for rapporten.

Rapporten tager udgangspunkt i en EU-strategi for biodiversitet, der blev lagt i 2011.

Målet med den strategi, der blev søsat for knap ti år siden, var, at landbrug og skovdrift skulle bidrage til at beskytte biodiversiteten.

Siden 1990 er antallet af landbrugsfugle og sommerfugle faldet med over 30 procent. Disse arter regnes som en indikator på forandringer. Det tages altså som et direkte udtryk for, hvordan diversiteten er faldet.

Strategien i EU er ifølge ECA desuden utilstrækkelig ved, at der mangler konkrete mål. Det gør det svært at måle effekten af de mange penge, man afsætter.

Alene i år har EU afsat 13,5 milliarder euro til biodiversitet, altså 100 milliarder danske kroner.

Men den reelle indsats ser ud til at være mindre, da EU-Kommissionen "overdriver" bidraget fra nogle initiativer.

Effekten på biodiversiteten af de mange milliarder, der går til direkte landbrugsstøtte i EU, er "begrænset" - eller "ukendt" - konkluderer ECA.

EU-Kommissionen har i maj i år fremlagt en ny strategi for biodiversitet.

I en rapport fra Verdens Økonomiske Forum i januar 2020 blev tabet af biodiversitet regnet blandt de fem største trusler globalt - både på sandsynlighed og betydning.

I december 2019 udsendte Det Europæiske Miljøagentur en rapport, der tegnede et meget dystert billede af biodiversiteten i Europa.

Danmark er blandt de EU-lande, som halter mest efter.

ECA er sat i verden for at undersøge, om EU-borgernes skattekroner bruges effektivt og efter hensigten.

I den konkrete rapport om biodiversitet har revisorerne set på fem EU-lande. Tyskland, Polen, Cypern, Irland og Rumænien.