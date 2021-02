Milliarder skiller senatorer og Biden i møde om hjælpepakke

Collins beskriver mødet som "fremragende" og "produktivt", på trods af at der ingen aftale er nået. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hun tilføjer, at hun er håbefuld omkring, at Kongressen når til enighed om endnu en hjælpepakke, der skal klare USA igennem coronapandemien.

Forud for mødet havde de republikanske senatorer foreslået en hjælpepakke på 600 milliarder dollar, skriver avisen The Guardian. Beløbet svarer til omkring 3700 milliarder danske kroner.

Biden derimod havde foreslået en hjælpepakke, der er 1300 milliarder dollar større end republikanernes udspil - svarende til over 8000 milliarder kroner mere.

Inden mødet havde Demokraterne opfordret Joe Biden til at stå fast på beløbet for hjælpepakken.

Talskvinde Jen Psaki i Det Hvide Hus sagde, at præsidenten var mere bekymret for, at hjælpepakken vil blive for lille end for stor.

I Bidens foreslåede hjælpepakke er der afsat 415 milliarder dollar til at styrke USA's indsats mod at bekæmpe viruspandemien og udrulle vacciner mod covid-19 samt cirka 440 milliarder dollar til mindre erhvervsvirksomheder og lokalsamfund, der er særlig hårdt ramt af pandemien.

Dertil kommer næsten 1000 milliarder dollar i direkte hjælp til borgere. Mange amerikanere vil ifølge forslaget modtage en check på 1400 dollar.

Beløbet skal lægges oveni den check på 600 dollar, som er med i en coronakrisepakke, der blev vedtaget i Kongressen i december.

Desuden vil ledige få udbetalt en større understøttelse, end tilfældet er nu, frem til september.