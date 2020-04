Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst en torsdag sent i oktober 2018. Siden har politiet efterforsket hendes forsvinden først som en bortførelse, senere som et mord. Tirsdag morgen anholdt de Anne-Elisabeths mand, Tom Hagen, som nu er sigtet for mordet. (Arkivfoto)

Milliardærfrues ægtemand sigtes for drab

Sagen om den norske Hagen-familie har taget en ny drejning, efter at Tom Hagen tirsdag morgen blev anholdt og sigtet for drabet på sin forsvundne hustru.

Tirsdag morgen blev Tom Hagen anholdt af politiet. To timer senere kunne politiinspektør Tommy Brøske på et pressemøde meddele, at den 70-årige forretningsmand er sigtet i sagen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her