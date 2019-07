Milliardær og fortaler for rigsret vil udfordre Trump i 2020

Steyer sagde ellers i januar, at han ikke ville stille op til præsidentposten, men i stedet fokusere på at få Trump for en rigsret og styrke Demokraterne i Kongressen.

Milliardæren Tom Steyer føjer sig til den lange liste over demokrater, der håber at blive nomineret som partiets præsidentkandidat ved valget i USA i 2020.

Steyer er en af de mest synlige - og rigeste - Trump-modstandere blandt Demokraterne. Han har gentagne gange talt for, at partiet bør arbejde hårdere på at indlede en rigsretssag mod Trump.

Demokraternes formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, er imod denne tilgang. Hun ønsker at overveje en eventuel rigsretssag mere grundigt og har advaret om, at det omvendt kan hjælpe Trump politisk, hvis Demokraterne forhaster sig.

Selv om Steyer især er kendt for at ville hive præsidenten for en rigsret, nævnte han det ikke, da han tirsdag meddelte, at han stiller op.

I stedet sagde han, at han vil fokusere på at bekæmpe klimaforandringer og på at mindske store virksomheders indflydelse i amerikansk politik.

- De øvrige demokratiske kandidater har mange gode idéer, som helt sikkert vil bringe vort land fremad, men vi kan ikke få udrettet noget af dette, før vi stopper selskabernes fjendtlige overtagelse af vort demokrati, sagde Steyer.

Med den 62-årige milliardærs entré blandt de demokratiske kandidater er der nu i alt 25 demokrater, der kæmper om at blive præsident Donald Trumps modkandidat i november 2020.

Den første af de håbefulde kandidater har allerede kastet håndklædet i ringen. Det er Eric Swalwell, som er medlem af Repræsentanternes Hus, der mandag erkendte, at han ikke har de store chancer i feltet.

Et gennemsnit af de seneste meningsmålinger udarbejdet af Real Clear Politics, viser, at tidligere vicepræsident Joe Biden har omkring 27 procent af de demokratiske vælgere i ryggen.

Det er et forspring på godt 12 procentpoint over senator Kamala Harris, der med 15,0 procents opbakning lige præcis har skubbet sin kollega Bernie Sanders ned på tredjepladsen med 14,9 procent.