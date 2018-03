Miljøgruppe opildner til kamp for Afrikas elefanter

I kampen mod krybskytter, der dræber elefanter for at få elfenben, risikerer at bortlede opmærksomheden fra langt større trusler mod Afrikas store dyr.

Gruppen "Space for Giants", der kæmper for beskyttelse af elefanter, siger ved et internationalt stormøde i Botswana, at helt op til 96 elefanter dagligt bliver illegalt dræbt af krybskytter.