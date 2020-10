FBI mener, at en hvid militsgruppe ville bortføre Gretchen Whitmer, guvernør i Michigan. Hun beskylder præsident Trump for at opmuntre til politisk ekstremisme.

Milits i Michigan vikles ind i valgkamp

En hvid militsgruppe beskyldes for at have plan om at bortføre guvernør og udløse borgerkrig i USA. Præsident Trump beskyldes for at have opmuntret militsen.