Militante stormer luksushotel i pakistansk havneby

Bevæbnede mænd har angrebet et femstjernet hotel i byen Gwadar i det sydvestlige Pakistan.

Hotellet bruges især af forretningsfolk og nogle få udenlandske turister. Det er uklart, hvor mange mennesker, der opholdt sig på hotellet, da angrebet gik i gang.

Indenrigsministeren tilføjer, at sikkerhedsstyrker er i færd med at stoppe gerningsmændene, og at størstedelen af gæsterne er evakueret.

- Der er dog meldinger om, at nogle få mennesker er blevet lettere såret, siger han, men oplyser ikke, om det er sikkerhedsstyrker, gæster eller ansatte.

Vagthavende hos politiet i Gwadar siger, at der kun var medarbejdere på hotellet, da angrebet gik i gang. Han tilføjer, at han stadig kan høre skyderi, men at politiindsatsen i øvrigt er ved at være overstået.

Andre embedsmænd, der ikke vil have deres navn frem, siger til nyhedsbureauet Reuters, at det er lykkedes nogle af de bevæbnede mænd at trænge op på hotellets førstesal.

Gwadar ligger i Baluchistan-provinsen, der gennem længere tid har været præget af et væbnet oprør.

En gruppe, der kalder sig Baluchistans Befrielseshær, har taget skylden for angrebet, skriver Reuters. Gruppen kæmper for større selvbestemmelse til provinsen.

Adskillige militante grupper er til stede i provinsen, herunder den pakistanske gren af Taliban.

For tre uger siden blev 14 soldater fra flåden og sikkerhedsstyrkerne dræbt af en af provinsens militante grupper.

Baluchistan er Pakistans fattigste og mindst udviklede provins.

På det økonomiske område er der imidlertid ved at ske noget i havnebyen. Dens vigtige beliggenhed betyder, at den indgår i Kinas gigantiske Silkevejs-projekt til 60 milliarder dollar, som er ved at blive bygget.