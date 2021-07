Militært farvel til pools og spa i Bagram

For efter næsten 20 år ser det ud til, at der snart er en ende på det, der betegnes som USA's længste krig.

Det oplyste en talsmand for det amerikanske militær.

Senere bekræftede en talsmand for Afghanistans forsvarsministerium, at de udenlandske styrker var væk fra basen.

- De amerikanske styrker og koalitionsstyrker har trukket sig fuldstændig tilbage fra Bagram-basen, som fra nu af vil blive beskyttet af det afghanske militærs styrker. Militæret vil bekæmpe terrorisme fra basen, skrev talsmanden, Fawad Aman, på Twitter.

Dermed er en endelig tilbagetrækning af alle udenlandske styrker fra landet tæt på at være gennemført.

Med afskeden til Bagram siger styrkerne også farvel til den største militære luftbase i Afghanistan.

Den har været helt central for amerikanske operationer i det krigshærgede land. Her har en langvarig krig siden 2001 været udkæmpet mod Taliban og al-Qaeda.

En krig, der blev udløst af angrebene mod World Trade Center i New York City 11. september 2001.

Basen, som ligger 50 kilometer nord fra hovedstaden, Kabul, blev bygget af amerikanerne under den kolde krig i 1950'erne som et bolværk mod Sovjetunionen.

Men i midt 1990'erne faldt den i Talibans hænder, efter bevægelsen havde indtaget store landområder i Afghanistan.

Efter angrebene 11. september og USA's invasion i Afghanistan tog amerikanerne kontrollen tilbage over den store luftbase.

De sidste 20 år har budt på talrige besøg fra amerikanske præsidenter.

I Bagram-basens storhedstid blev den besøgt af ikke kun tusindvis af militærfolk, men også entreprenører.

Den er nærmest blevet til en mindre by. Der er både svømmebassiner, biografer og spabade. Også en promenade med fast food-steder som Burger King og Pizza Hut er at finde på basen.

I april annoncerede USA's præsident, Joe Biden at han ville sætte et punktum for den næsten 20 år lange krig og få de sidste tropper hjem forud for 20-årsdagen for angrebene 11. september 2001.

Taliban har udført et stort antal angreb i de seneste to måneder, og der hersker stor usikkerhed om udviklingen i landet efter tilbagetrækningen.

Regeringsstyrkernes evne til at forsvare og beholde kontrol over Bagram-basen kan blive en af de første strømpile for den kommende udvikling.

Biden og hans team har undersøgt de politiske og nationale sikkerhedsfølger ved tilbagetrækningen og er stadig sikre på, at de har truffet den rigtige beslutning.

Det oplyser kilder fra Det Hvide Hus til CNN.

Embedsmænd i det amerikanske forsvar sagde tidligere på ugen til Reuters, at nogle amerikanske enheder ventes at blive i Afghanistan for at beskytte den amerikanske ambassade og Kabuls lufthavn.

De sidste danske soldater forlod Afghanistan for under to uger siden.

Gennem de seneste 20 år i Afghanistan er 37 danske soldater faldet, mens syv er døde som følge af sygdomme, ulykker eller anden årsag.

/AFP