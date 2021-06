Militærstyrets retsopgør mod Suu Kyi er i gang

Adskillige politifolk var mandag indkaldt for at vidne mod Myanmars afsatte regeringsleder, Aung San Suu Kyi, da hun var for retten.

Militærstyret har anklaget hende for en række forbrydelser. Mandagens retsmøde handlede om, at Suu Kyi og hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), angiveligt har brudt coronaregler under sidste års valgkamp.

Også anklagen om ulovlig import af walkie-talkier blev behandlet mandag.

Det fem timer lange retsmøde foregik i Myanmars hovedstad, Naypyidaw. Journalister havde ikke lov at følge begivenhederne, og politiet var massivt til stede uden for retsbygningen.

- Jeg er overbevist om, at Aung San Suu Kyi vil komme igennem denne retssag, siger hendes advokat Khin Maung Zaw.

- Og hun virker ret opsat på at holde fast i sine rettigheder, uanset hvad resultatet bliver.

Suu Kyis advokater har haft meget begrænset adgang til deres klient.

Tirsdag skal Suu Kyi igen for retten og præsenteres for andre anklager. Hun er blandt andet tiltalt for korruption og for at have opildnet til oprør.

Langt de fleste iagttagere er enige om, at anklagerne mod Suu Kyi i vid udstrækning er opspind og at de kun har til formål at udelukke hende permanent fra politik.

- Det er politisk motiveret ud fra et ønske om at annullere hendes jordskredssejr ved valget i november 2020 og forhindre, at hun nogensinde kan stille op til valg igen, siger Phil Robertson, der er Asien-vicedirektør hos Human Rights Watch.

Senest har militærstyret rejst anklage om, at Suu Kyi har modtaget 600.000 dollar og 11 kilo guld i bestikkelse. Hendes advokater betegner anklagen som "absurd".

Debbie Stothard, der er koordinator i ngo'en Alternativt Asean Netværk for Burma, ser også retssagerne mod Suu Kyi som et rent politisk motiveret teater.

- Min Aung Hlaing (militærstyrets leder, red.) er opsat på at spærre Aung San Suu Kyi inde resten af hendes liv. Hvis han kunne, ville han sikkert anklage hende efter hver eneste lov, der findes, siger hun.

Suu Kyi og hendes regering blev væltet fra magten af Myanmars militær 1. februar. Siden har både hun og landets præsident samt flere andre politikere siddet i husarrest.

Militærets begrundelse for kuppet er, at NLD angiveligt snød sig til sejren ved sidste års valg, hvor Suu Kyi og hendes parti fik over 80 procent af stemmerne. Militærets eget parti, USDP, fik kun syv procent.

Både iagttagere og landets daværende valgkommission afviser, at der har været uregelmæssigheder af betydning ved valget.