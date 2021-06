Militærmand på flugt fra drabsdom i Chile er anholdt

Politiet i Argentina har lørdag anholdt en tidligere officer fra Chile, der er dømt for overtrædelse af menneskerettigheder under Augosto Pinochets styre i 1970'erne.

- Han blev tilbageholdt foran det hotel, hvor han boede, og som han havde til hensigt at forlade i løbet af få timer, skriver politiet i Chile i et tweet.

Walter Klug Rivera er dømt for at have kidnappet og dræbt 23 personer i 1973.

Det skete, umiddelbart efter at Pinochet overtog magten i landet gennem et statskup, hvor den siddende præsident Salvador Allende blev fjernet fra posten og dræbt.

Over 3000 mennesker døde eller forsvandt under Pinochos styre fra 1973 til 1990. Tusindvis af dissidenter og venstrefløjspersoner blev udsat for tortur af efterretningstjenesten og hæren i Chile og tvunget i eksil.

Mandag vil Walter Krug Rivera blive stillet for en dommer i Buenos Aires, som vil påbegynde processen med at udlevere ham til Chile, rapporterer medier i den argentinske hovedstad.