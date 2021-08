Militærleder lover valg i Myanmar seks måneder efter kup

Lederen af militærstyret i Myanmar, general Min Aung Hlaing, lover søndag, at der vil blive afholdt nye valg i landet med flere partier at vælge imellem.

Samtidig melder militærlederen sig klar til at samarbejde med enhver særlig udsending til Myanmar, som Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Lande (Asean) finder frem til.

Udenrigsministrene fra medlemslandene i Asean er under pres for snart at udpege en særlig udsending, efter at de i månedsvis ikke har været i stand til at blive enige om en kandidat.

Ministrene skal mødes mandag, hvor håbet er, at de formår at færdiggøre opgaven.

FN, USA og Kina har blandt andre nationer peget på Asean som bedst egnet til at lede diplomatiske forsøg på at genoprette stabiliteten i Myanmar.

Siden militæret overtog magten i landet, har Min Aung Hlaing gentagne gange lovet, at der vil komme et valg, men uden at give en specifik tidshorisont.