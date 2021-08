Militærforsker: Dansk evakueringsstop ligner rettidig omhu

Danmark stoppede onsdag aften med at evakuere flere personer fra Kabul, og efter et bombeangreb nær lufthavnen i Kabul torsdag ligner den beslutning et resultat af en sikkerhedsvurdering af situationen.

- Det er selvfølgelig svært at sige, men det ligner i hvert fald rettidig omhu, at man vælger at stoppe evakueringen, dagen før to eksplosioner finder sted nær byens lufthavn, siger han.

Siden eksplosionerne er der kommet meldinger om mindst 13 døde, hvoraf fire af dem skulle være amerikanske soldater. Det har en diplomatkilde sagt til avisen Wall Street Journal.

Derudover skulle mindst 60 personer være blevet såret, af det der ifølge flere medier af USA formodes at være to selvmordsbomber.

Efter at Danmarks sidste evakueringsfly fra Afghanistan var landet i Pakistans hovedstad, Islamabad, onsdag aften, forklarede forsvarsminister Trine Bramsen (S), at beslutningen var blevet taget på foranledning af Forsvaret.

- Den danske evakueringsindsats er nu afsluttet. Vi kan ikke længere flyve fly ind og ud, og derfor slutter den her ti dage lange evakuering med danske Hercules-fly.

- Det er ikke længere forsvarligt at flyve ind og ud af Kabuls lufthavn, sagde hun onsdag uden at blive mere specifik.

Derudover meldte James Heappey, der er minister for briternes væbnede styrker, torsdag morgen ud, at man havde "meget troværdige" efterretninger om planer om et angreb mod folk, der har forsamlet sig ved lufthavnen.

Få timer senere sprang to bomber kort tid efter hinanden.

Om det var de samme efterretninger, som Danmark handlede efter onsdag, fremgår ikke.

Ud over Danmark indstillede Belgien, Holland, Polen, Ungarn og Canada deres evakueringer torsdag.