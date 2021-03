Militæret beskylder Suu Kyi for at tage imod 11 kilo guld

Myanmars afsatte, demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, bliver af militærstyret torsdag beskyldt for at have taget imod bestikkelse. Imens lover aktivister i landet nye demonstrationer.

Beskyldningen er den mest alvorlige, som hidtil er blevet fremsat af styret mod Suu Kyi, der blev anholdt og afsat under et kup 1. februar.

Ifølge det britiske medie er der indtil videre ikke blevet givet beviser for anklagerne.

- Disse beskyldninger er den mest latterlige joke, skriver Suu Kyis advokat, Khin Maung Zaw, i en meddelelse på sociale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Hun har måske andre svagheder, men hendes moralske principper er ikke svage.

Militærstyret beskylder ifølge BBC blandt andet Suu Kyi for at have taget imod 600.000 dollar svarende til omkring 3,7 millioner kroner i ulovlige betalinger. Derudover skal hun have modtaget 11 kilo guld.

Tilføjelsen af korruptionsanklagerne kan ifølge Reuters betyde en væsentligt hårdere straf til Suu Kyi, hvis hun bliver dømt.

Aktuelt står hun over for fire mindre alvorlige anklager, heriblandt ulovlig import af seks walkie-talkier og overtrædelse af coronaregler.

Militærstyret har som begrundelse for magtovertagelsen henvist til valgsvindel i november, hvor Suu Kyis parti vandt. Beskyldningerne er blevet afvist af valgkommissionen.

Torsdag var en af de hidtil mest dødelige dage under demonstrationerne.

Her mistede otte mennesker livet i byen Myaing, da sikkerhedsstyrker skød mod demonstranter.

Ifølge den myanmarske ngo Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) er indtil videre mindst 70 demonstranter døde under protesterne. Omkring 2000 menes at være blevet anholdt. Det skriver Reuters.

Torsdag kom en rapport fra Amnesty, der beskrev, at flere af drabene på demonstranter i Myanmar svarer til henrettelser udført uden om retssystemet.

Ifølge Amnesty er der blandt andet blevet sat snigskytter ind. Militæret menes også at have brugt maskingeværer mod demonstranterne.

Thomas Andrews, som er FN-ekspert, fortalte torsdag til FN's Menneskeretsråd i Genève, at militæret måske har udført forbrydelser mod menneskeheden. Han opfordrer flere lande til at gå sammen om sanktioner mod militærstyret.