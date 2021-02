Militære bånd får bryggeri til at droppe alliance i Myanmar

Den japanske bryggerigigant Kirin stopper sit samarbejde med et konglomerat i Myanmar, hvis ejere ifølge FN er medlemmer af militæret.

Det oplyser Kirin i en erklæring fredag.

Kirin har været under stigende pres for at revurdere sit joint venture med Myanmar Economic Holdings Public Company (MEHPCL) på grund af den lokale partners forbindelser til Myanmars militær.