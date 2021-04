Militærbaser i Myanmar angrebet med raketter

To militære luftbaser i Myanmar er torsdag ramt af raketangreb, oplyser militæret, der tog magten ved et kup for tre måneder siden.

De to baser, der ligger i byerne Magway og Meiktila i det centrale Myanmar, blev angrebet tidligt torsdag morgen. Men der skete ingen skade ved angrebet, siger en talsmand for militæret.