Mild influenzasæson forhøjede svenske coronadødstal

Sveriges høje coronadødstal kan delvist forklares med, at der var en mild influenzasæson i 2019, mener statsepidemiolog Anders Tegnell. Han siger, at den milde sæson medførte, at mange syge og svagelige, som sædvanligvis dør under en influenzaepidemi, overlevede. De døde i stedet under coronapandemien.

Foto: Tt News Agency/Reuters