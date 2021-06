Mikrodyr er vakt til live efter 24.000 år i russisk permafrost

Det oplyser russiske forskere bag et nyt studie, som er offentliggjort i tidsskriftet Current Biology.

- Vores fund er det hidtil mest håndfaste bevis på, at flercellede dyr kan overleve titusinder af år i kryptobiose, som er en tilstand, hvor stofskiftet næsten er sat fuldstændig i bero, siger Stas Malavin, der er medforfatter til studiet.

Malavin siger, at studiet åbner for en række ubesvarede spørgsmål, om hvilke mekanismer flercellede dyr anvender for at overleve så længe i den ekstreme dvaletilstand.

For at få fat i hjuldyret borede forskningsholdet sig ned i frosten i Sibirien i Rusland.

Her brugte man den såkaldte kulstof 14-metode til at fastslå, at dyret var mellem 23.960 og 24.485 år gammelt.

Forskerne har tidligere fundet encellede organismer, der kan gå i ekstrem dvale på lignende vis.

I forhold til flercellede organismer har der også tidligere været meldinger om en 30.000 år gammel såkaldt rundorm, som er blevet vakt til live igen.

Også visse former for mos og planter er tidligere blevet genoplivet efter flere tusinde år i isen.

Hjuldyret kan nu føjes til en liste over organismer, der kan overleve nærmest for evigt, siger Malavin.

- Vi kan bruge denne organisme som en model til at studere overlevelse under frost og tørke i denne gruppe af dyr og sammenligne det med andre hårdføre dyr som bjørnedyr, rundorme og så videre, siger Malavin.

Hjuldyret er omkring en halv millimeter lang og har på hovedet en såkaldt fimrekrone, der ved bevægelse ligner et roterende hjul.