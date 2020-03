Mike Pence forventer vaccine mod coronavirus klar i år

Siden lørdag er i alt seks personer døde som følge af smitte med coronavirus i USA.

Alle er døde i delstaten Washington, hvor myndighederne allerede erklærede nødretstilstand efter det første dødsfald lørdag.

Natten til tirsdag dansk tid har USA's vicepræsident, Mike Pence, holdt pressemøde i Det Hvide Hus om virusset.

Han siger, at en vaccine mod coronavirusset kan være i brug i slutningen af 2020.

- En vaccine kan blive testet inden for de næste seks uger. Vaccinen er måske først til rådighed i slutningen af året, siger Mike Pence.

Han blev i sidste uge udpeget til ansvarlig virusminister af præsident Donald Trump.

På pressemødet forklarer Pence desuden, at USA inden for de næste 12 timer vil være klar til at screene alle passagerer, som kommer til USA fra Sydkorea og Italien, for virusset.

De to lande er de hårdest ramte ud over Kina, hvor smitten brød ud i midten af december.

Den amerikanske medicinalvirksomhed Pfizer er i øjeblikket i færd med at udvikle en kur mod coronavirusset, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Pfizer forventer at have testet kuren i løbet af marts.

USA er klar til at foretage en million coronavirus-test inden ugen er omme. Det siger kommissær for USA's fødevare- og lægemiddelforvaltning (FDA) Stephen Hahn ifølge Reuters.

I løbet af de seneste 24 timer har der været ni gange flere nye tilfælde af coronavirus uden for Kina end i Kina.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har derfor rettet sit primære fokus mod Italien, Sydkorea, Iran og Japan, der er hårdest ramt.

WHO's chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kalder den nuværende situation for en epidemi. Han henviser til, at 130 lande ikke er ramt af smitten, og derfor er der endnu ikke tale om en pandemi.

Bliver virusset verdensomspændende og rammer personer over hele kloden, vil man betegne det som en pandemi.