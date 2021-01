Mike Pence er imod at fjerne Trump med forfatningstillæg

Repræsentanternes Hus i USA er natten til onsdag dansk tid som ventet gået videre med en resolution, der opfordrer vicepræsident Mike Pence til at tage det 25. forfatningstillæg i brug for at fjerne præsident Donald Trump fra posten.

I forvejen har Mike Pence dog afvist at gøre brug af det særlige tillæg.

Pence mener nemlig, at det ikke er "i nationens interesse eller i tråd med forfatningen" at aktivere det 25. forfatningstillæg.

Ifølge vicepræsidenten vil det skabe "frygtelig præcedens", hvis han aktiverer det særlige forfatningstillæg for at fjerne præsident Donald Trump fra embedet før tid.

Det fremgår af et brev fra Mike Pence til formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi.

- Jeg mener ikke, at sådan et skridt er i vores nations interesse eller i overensstemmelse med vores forfatning, skriver Pence.

Han bemærker samtidig, at han "ikke giver efter for politisk pres" og opfordrer Nancy Pelosi og alle andre kongresmedlemmer til at "køle af og forene vores land".

Det 25. tillæg til forfatningen kan tages i brug, hvis en præsident anses for ikke at kunne varetage embedet på forsvarlig vis.

Selv om Trumps embedsperiode udløber 20. januar, kræver Demokraterne ham afsat omgående. De anklager præsidenten for at have opildnet til de voldsomme optøjer ved Kongressen onsdag i sidste uge.

Da det står klart, at Mike Pence ikke vil efterkomme kravet fra de demokratiske politikere - og et mindre antal republikanere - om at afsætte Trump, er det ventet, at Demokraternes næste skridt vil være at stemme om at indlede en rigsretssag mod Trump.

Den afstemning kan komme allerede onsdag i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal.

Bliver en rigsretssag som ventet stemt igennem her, går sagen videre til Senatet, hvor mindst to tredjedele skal stemme for, hvis Trump skal dømmes.

I Senatet kommer magtbalancen til at være 50-50 mellem Demokraterne og Republikanerne.

Dermed skal mindst 17 republikanere vende Trump ryggen, hvis den afgående præsident skal dømmes.

Visse demokrater har luftet den idé, at man kan vente 100 dage med at sende anklagerne i rigsretssagen videre til Senatet for at undgå, at sagen skygger for Joe Bidens første tid som præsident.

Biden indsættes som præsident 20. januar.