Mike Pence aflyser valgmøder i stater med mange nye smittede

En talsperson fra præsident Donald Trumps valgkampagne oplyser til USA Today, at Pence har truffet beslutningen for at være på den sikre side.

Lørdag meldte myndigheder i Florida om 9585 nye smittetilfælde, mens Arizona registrerede over 3500 nye tilfælde. I adskillige andre delstater er tendensen den samme med et stigende antal tilfælde.

USA har de seneste dage haft flere daglige smittetilfælde end tidligere under pandemien. Fredag blev der ifølge Johns Hopkins University registreret over 40.000 nye tilfælde.

Mike Pence skulle tirsdag have talt ved et vælgermøde i Tucson i Arizona og skulle også drøfte delstatens indsats mod at standse smittespredningen med guvernør Doug Ducey.

Dagen efter var en gentagelse planlagt i Florida med en tale ved et vælgermøde og et møde med guvernør Ron DeSantis om coronasituationen.

Aflysningerne kommer, efter at Mike Pence onsdag opfordrede republikanske senatorer til at fokusere på "opmuntrende tegn" i kampen mod coronavirusset.

Og fredag sagde Pence ifølge CNN, at "vi har alle set de opmuntrende nyheder i takt med, at vi genåbner Amerika".

Det stigende antal smittede afspejlede ifølge Mike Pence "den store succes med øgede test over hele landet".

I sidste uge blev præsident Donald Trump kritiseret fra flere sider for at holde et vælgermøde med tusindvis af tilhængere i Tulsa, Oklahoma.

Under coronapandemien er næsten 125.500 amerikanere døde som følge af virusset ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University. Det er uden sammenligning det højeste dødstal i verden. Enkelte lande har dog højere dødstal per indbygger.